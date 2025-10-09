В Севастополе действует бесплатная школа обучения плаванию «Золотая рыбка»

Юных севастопольцев приглашают в школу обучения плаванию «Золотая рыбка» в физкультурно-оздоровительный комплексе в Инкермане. Это бесплатные занятия по программе 12-часового обучения плаванию для детей школьного возраста с 5 до 10 лет, а также ребят с особенностями в развитии от 7 до 15 лет.
Каждая группа посещает занятия три раза в неделю по расписанию:
- понедельник, среда, пятница
- вторник, четверг, суббота
Записаться на занятия можно по телефону +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 9:00 до 16:00. Подробная информация — на сайте «Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
