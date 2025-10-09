Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе действует бесплатная школа обучения плаванию «Золотая рыбка»
Новости Республики
В Севастополе действует бесплатная школа обучения плаванию «Золотая рыбка»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе действует бесплатная школа обучения плаванию «Золотая рыбка»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:21 09.10.2025

Юных севастопольцев приглашают в школу обучения плаванию «Золотая рыбка» в физкультурно-оздоровительный комплексе в Инкермане. Это бесплатные занятия по программе 12-часового обучения плаванию для детей школьного возраста с 5 до 10 лет, а также ребят с особенностями в развитии от 7 до 15 лет.

Каждая группа посещает занятия три раза в неделю по расписанию:

  • понедельник, среда, пятница
  • вторник, четверг, суббота
Узнайте больше:  Специалисты Гостехнадзора Севастополя провели технический осмотр почти 1000 самоходных машин

Записаться на занятия можно по телефону +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 9:00 до 16:00. Подробная информация — на сайте «Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x