В Севастополе действует филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Основная цель фонда — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие им в получении всех полагающихся мер поддержки. Сегодня филиал фонда открыл губернатор Михаил Развожаев.

Главная задача, которую поставил перед нами наш Президент — сделать все возможное и невозможное, чтобы наши герои чувствовали справедливость, неравнодушие и заботу. Фонд «Защитники Отечества» — это второй дом для наших бойцов и членов их семей. Место, куда они могут всегда прийти с любой проблемой или позвонить своему координатору в любое время суток, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Фонд «Защитники Отечества» расположен по адресу: ул. Карантинная, 45. Подготовить необходимую инфраструктуру Севастополю удалось менее чем за два месяца.

Для работы в филиале прошли подготовку 25 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам. Руководителем Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю стала Елена Анисимова — победитель конкурса Фонда президентских грантов, участник образовательных программ «Женщина-лидер ЮФО» и «Лидеры ЗОЖ», финалист всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество». Заместителем руководителя Филиала по общественным проектам назначена Виктория Тупчаненко, жена погибшего участника СВО, старшего сержанта Евгения Владимировича Тупчаненко.

На встрече также присутствовали члены семей погибших бойцов СВО и участник СВО Михаил Дроздов. Они отметили, что идея создания филиала Госфонда крайне удачна. Ведь очень часто семьи военнослужащих даже не знают всех положенных им мер соцподдержки. А такая организация, которая работает по принципу одного окна, существенно поможет ветеранам и семьям погибших.

У ветеранов СВО будут очень разные запросы и сложности. В команде социальных координаторов есть и герои спецоперации. Они хотят поучаствовать в общественной жизни, помочь своим сослуживцам. Указом Президента основная наша задача — как можно быстрее вернуть ветеранов СВО к мирной жизни и поддержать семьи погибших военнослужащих, — отмечает руководитель Филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елена Анисимова.

В числе задач филиала фонда — содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

Справочно: 3 апреля 2023 года Президентом России подписан Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (№ 232 от 3.04.2023).

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