В Севастополе до конца года обещают завершить газификацию ещё 17 многоквартирных домов

В Правительстве Севастополя отмечают: уровень газификации сельской зоны в этом году увеличился до 41%. В частности, газ появился в селах Фронтовое и Резервное.

В этом году выполнено строительство 231 газопровода-ввода во Фронтовом. 50 домовладений уже подключились к газу, до конца года планируется подключить еще 60 домов. Мы работаем в соответствии с поручением Президента: если люди оплатили техприсоединение, эта сумма будет компенсироваться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Кроме того, продолжается газификация Андреевки: в планах на этот год было строительство 480 газопроводов-вводов. Пуск газа осуществлен в 60 домовладениях, еще 100 домовладений планируется обеспечить газом до конца года.

Сейчас завершаем проектирование по Фруктовому, Поворотному, Гончарному, Морозовке, Горному, Максимовой даче и Мекензиевым горам – это тоже реализация проектов с 2017-2018 годов, которые мы довели до конечной стадии, будем делать оценку сметной стоимости. В следующем году планируем начать строительно-монтажные работы, — отмечает Евгений Горлов.

По словам чиновника, работа по газификации ведется не только в сельской местности, но и в многоквартирных жилых домах. В 2021 году завершена газификация 45 объектов, из которых 17 – в Инкермане, 28 – в Нахимовском районе.

До конца декабря 2021 года планируется завершить газификацию еще 17 многоквартирных домов – это 9 домов в Инкермане и 8 домов в Нахимовском районе, — заявил директор департамента.

В каждом районе работает оперативный штаб по вопросам газификации. Сотрудники помогают жителям города получить технические условия и отвечают на проблемные вопросы.