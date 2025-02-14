В Севастополе должны подготовить стратегические решения вопроса с электроснабжением на Фиоленте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании Правительства поручил первому заместителю Алексею Парикину подготовить возможные варианты стратегического решения вопроса с электроснабжением на Фиоленте.

Сейчас на Фиоленте идет обследование всех систем, этим занимаются ФГУП «102 ПЭС» МО РФ, «Севастопольэнерго», «Горсвет», Управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города. Специалисты обходят все СТ и проверяют нагрузки, которые приходятся на трансформаторные подстанции. С одной стороны, так можно выявить излишнее потребление электроэнергии и предотвратить вывод из строя питающих центров — подстанций №5,7 и 20. Вторая задача таких внеочередных замеров нагрузок по всем трансформаторным подстанциям — определить оптимальное место установки дизель-генераторов.

Напомним, что по поручению губернатора на период холодов Правительство Севастополя поддержало 102 ПЭС необходимой техникой и дизель-генераторами, сегодня будет запущен еще один — на 1 МВт в районе СНТ «Каравай», в котором находится большое количество домов.

Также Михаил Развлжаев поручил привести в порядок графики временных отключений, чтобы веерные отключения проводились системно и не создавалось ситуации, когда длительное время одни и те же садовые товарищества остаются без электроснабжения.

По итогам работы жду конкретные предложения по решению вопроса с электроснабжением на Фиоленте. Будем обсуждать с Министерством обороны, которое являемся собственником 102 ПЭС, и частной компанией «Севастопольэнерго», какие мероприятия надо оперативно провести, в том числе по наведению порядка с потреблением или по расширению мощности. Кроме того, уже очевидно, что есть предел возможностей существующей энергосистемы, практику подключений на изношенные сети надо заканчивать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Также губернатор отметил, что все что касается кольцевого газопровода, который бы помог изменить ситуацию на Фиоленте, с учетом изменения схем трассировки кольцевого газопровода, городу понадобится не менее двух лет для запуска этого проекта.

Поэтому губернатор поручил подготовить более быстрые предложения по ликвидации дефицита мощностей. Один из вариантов: сдвиг строительства подстанции, которая есть в госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя, на более ранний период. Михаил Развожаев отметил, что обратится с таким предложением на федеральный уровень.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя