В Севастополе два жителя села Верхнесадового предстанут перед судом за убийство. Совершили его более 10 лет назад

Заместитель прокурора города Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей села Верхнесадового в возрасте 39 и 40 лет.

Они обвиняются по пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). По версии следствия, в апреле 2013 года в оружейном магазине в г. Бахчисарае мужчины приобрели револьверы, предназначенные для стрельбы патронами Флобера калибра 4 мм. Вечером они вернулись в с. Верхнесадовое, употребляли в местном баре спиртные напитки и бравировали наличием у них оружия. Покинув бар в состоянии опьянения, мужчины встретили на улице своего знакомого и без видимого повода избили его, а затем дважды выстрелили в висок. После этого злоумышленники оставили потерпевшего на бетонном парапете у дороги, а сами вернулись в бар, где продолжили распивать спиртные напитки. От полученных пулевых ранений мужчина скончался в городской больнице, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В 2013 году правоохранительными органами смерть мужчины расценивалась как самоубийство.

Однако в дальнейшем при постоянном надзорном сопровождении прокуратуры города Севастополя органами следственного комитета и оперативными подразделениями органов внутренних дел был выполнен большой объем оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, которые опровергли ранее сделанные выводы. Проведены судебно-медицинские, судебно-психиатрические, баллистические, лингвистические экспертизы, психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. По итогам этой работы собраны доказательства, позволившие изобличить злоумышленников в совершении убийства. Обвиняемые заключены под стражу.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Севастопольский городской суд.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя