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В Севастополе две местные жительницы перевели мошенникам на «безопасный счет» суммарно 698 тысяч рублей
фото: pikist.com

В Севастополе две местные жительницы перевели мошенникам на «безопасный счет» суммарно 698 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:37 19.05.2025

За сутки в Севастополе зафиксировано два случая масштабного мошенничества с идентичным сценарием. Жертвами стали 60 и 39-летние женщины.

Неизвестный, представившись сотрудником Росфинмониторинга, убедил пожилую женщину, что её сбережения (448 000 рублей) находятся под угрозой. Под предлогом «защиты средств» мошенник добился перевода денег на так называемый «безопасный счёт», который на деле оказался обычным кошельком злоумышленника.

На эту же уловку попала 39-летняя женщина. Аферист сыграл на чувстве страха, заставив перевести доверчивую местную жительницу 250 000 рублей на подконтрольный ему счёт.

Полиция Севастополя напоминает:

  • банки и госорганы НИКОГДА не требуют переводить деньги для «защиты» или «проверки» счетов.
  • не называйте посторонним лицам реквизиты карт, коды из SMS и данные паспорта.
  • при сомнительных звонках положите трубку и перезвоните в официальный call-центр организации.
  • поговорите с пожилыми родственниками – чаще всего жертвами становятся именно они.
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При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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