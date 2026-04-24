В Севастополе две участницы межрегиональной организованной группы пойдут под суд — изготовление и сбыт наркотиков

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Ялты и 45-летней жительницы Севастополя.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, женщины вошли в состав межрегиональной организованной группы, которая занималась изготовлением мефедрона и его сбытом через интернет-магазин. Обвиняемым отводилась роль розничных курьеров. Они получали от сообщников партии наркотических средств, фасовали их на мелкие порции и размещали в тайниках-«закладках» на территории Ялты и Севастополя для дальнейшего сбыта.

В феврале 2025 года сотрудники полиции пресекли преступную деятельность злоумышленниц. В оборудованных ими тайниках и по месту проживания обнаружено более 70 отдельных упаковок с мефедроном, а также нерасфасованная партия того же наркотического средства. Всего изъято 165 г синтетического наркотика, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.