В Севастополе двое алкоголиков не разминулись в дверях магазина, когда пришли за «дозой». Чем дело закончилось

Инцидент произошел, когда 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выходил из магазина с купленной бутылкой водки. В дверях он столкнулся с 30-летним местным жителем, который, как выяснилось, направлялся в торговую точку с той же целью — приобрести алкоголь для вечернего отдыха. Несмотря на общие планы, между мужчинами мгновенно вспыхнул конфликт.
В пылу ссоры 30-летний покупатель, забыв о первоначальной цели своего визита, нанес несколько ударов кулаком в лицо своему оппоненту и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему мужчине работники магазина, ставшие случайными свидетелями конфликта, вызвали скорую медицинскую помощь, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОП №1 «Инкерман» задержал подозреваемого. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против здоровья граждан и грабеж. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
