В Севастополе двое алкоголиков не разминулись в дверях магазина, когда пришли за «дозой». Чем дело закончилось

Инцидент произошел, когда 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выходил из магазина с купленной бутылкой водки. В дверях он столкнулся с 30-летним местным жителем, который, как выяснилось, направлялся в торговую точку с той же целью — приобрести алкоголь для вечернего отдыха. Несмотря на общие планы, между мужчинами мгновенно вспыхнул конфликт.

В пылу ссоры 30-летний покупатель, забыв о первоначальной цели своего визита, нанес несколько ударов кулаком в лицо своему оппоненту и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему мужчине работники магазина, ставшие случайными свидетелями конфликта, вызвали скорую медицинскую помощь, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.