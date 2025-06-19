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В Севастополе двое "гастролёров" из Челябинска разбойничали на улицах. На счету - грабежи, кражи, угон авто

В Севастополе двое «гастролёров» из Челябинска разбойничали на улицах. На счету — грабежи, кражи, угон авто

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:20 19.06.2025

Злоумышленниками оказались двое приезжих мужчин, ранее неоднократно судимых за аналогичные преступления. Серию преступлений они успели совершить буквально за пару дней своих криминальных гастролей.

Предварительно установлено, что 42-летний житель Челябинска на улицах Ленинского и Гагаринского района города подходил к случайным женщинам и открыто похищал у них украшения и ценные вещи. Так, он успел ограбить 39-летнюю местную жительницу, которая лишилась золотых серёжек стоимостью почти 69 тысяч рублей, и 22-летнюю девушку, у которой злоумышленник отобрал мобильный телефон стоимость 8 тысяч рублей. Ещё одной потерпевшей, 40-летней жительнице города, повезло больше – грабитель подкараулил её и попытался сорвать с руки золотой браслет стоимостью 150 тысяч рублей, но его попытка не увенчалась успехом и он скрылся. Вместе со своим 30-летним приятелем-земляком «гастролёр» похитил из моторного отсека автомобиля ВАЗ-2106 аккумуляторную батарею и зеркало заднего вида, причинив владельцу материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, установлена причастность задержанных к угону ВАЗ-21011 и повреждению автомобиля Volkswagen, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемых.

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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к ранее совершенным аналогичным фактам противоправной деятельности на территории города.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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