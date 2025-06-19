Узнайте больше: В Севастополе нетрадиционно ориентированного юношу, дискредитировавшего Армию России, оштрафовали на 99 тыс рублей

В Севастополе двое «гастролёров» из Челябинска разбойничали на улицах. На счету — грабежи, кражи, угон авто

В Севастополе двое «гастролёров» из Челябинска разбойничали на улицах. На счету — грабежи, кражи, угон авто

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