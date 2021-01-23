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В Красноперекопском районе двое местных жителей "наехали" на таксистов - вымогали деньги

В Севастополе двое мужчин не поделили такси. И один хорошенько врезал другому

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:45 23.01.2021

В Севастополе ночью двое мужчин не поделили автомобиль такси и разрешили спор с помощью кулаков.

26-летний севастополец по телефону вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец с намерением уехать первым. Из-за этого между мужчинами разгорелся спор, во время которого неизвестный нанёс оппоненту удар в голову и скрылся. От полученной травмы потерпевший потерял сознание, а когда пришёл в себя, то обратился в медицинское учреждение и в полицию. В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх месяцев.

В Севастополе двое мужчин не поделили такси. И один хорошенько врезал другому

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