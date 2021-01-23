В Севастополе двое мужчин не поделили такси. И один хорошенько врезал другому

В Севастополе ночью двое мужчин не поделили автомобиль такси и разрешили спор с помощью кулаков.

26-летний севастополец по телефону вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец с намерением уехать первым. Из-за этого между мужчинами разгорелся спор, во время которого неизвестный нанёс оппоненту удар в голову и скрылся. От полученной травмы потерпевший потерял сознание, а когда пришёл в себя, то обратился в медицинское учреждение и в полицию. В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.