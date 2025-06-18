В Севастополе двое участников СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий с помощью нотариуса﻿

«Заверение подписи очевидцев» — это нотариальное действие необходимо, если участникам СВО или членам их семей необходимо получить показания свидетелей определенных событий, обличенные в документальную форму.

Что это может быть? Например, военнослужащий совершил подвиг и свидетельские показания нужны для представления его к награде. Либо бойцу ЧВК необходимо подтверждение нахождения в зоне СВО и участия в боевых действиях. Случаются ситуации, когда родственникам необходимо свидетельствование обстоятельств гибели военнослужащего. В последнем случае, проблема заключается в том, что пока военнослужащий не признан погибшим, родственники не могут вступить в наследство и получить положенные им выплаты от государства.

«Заверение подписи очевидцев» призвано решить такие вопросы, нотариус фиксирует свидетельские показания очевидца, заверяет подлинность его подписи на документе. В свою очередь, полученный документ является основанием для совершения последующих юридически значимых действий.

Благодаря возможности зафиксировать свидетельские показания очевидца и заверить подлинность его подписи на документе 12 июня двое участников специальной военной операции: позывной Елец и Мацуй, получили удостоверения ветеранов боевых действий. Работу по сбору и оформлению документов провёл член Севастопольского РО ВООВ «Боевое братство», участник специальной военной операции Михаил Ефаров совместно с вице-президентом Нотариальной палаты города Севастополя Максимом Юрченко.

Мною были собраны, подготовлены соответствующие документы и направлены в комиссию Министерства обороны Российской Федерации. Совместная работа была проведена в рамках оказания правовой помощи участникам специальной военной операции, — сказал Михаил Ефаров.

Отметим, что это нотариальное действие для участников СВО нотариусы совершают без взимания стоимости регионального тарифа (стоимости своих услуг). В случае необходимости можно обратиться к любому нотариусу в городе Севастополе, все без исключения готовы оказать необходимую помощь по подготовке документов.

источник: Нотариальная палата города Севастополя