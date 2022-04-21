В Севастополе двухтысячного получателя регионального материнского капитала поздравили подарками

Сотрудники департамента труда и социальной защиты населения Севастополя сегодня поздравили двухтысячного получателя регионального материнского капитала – Татьяну Бережную. В семье воспитывается двое детей — Елизавета и Марк. Как только Марку исполнился год, его мама смогла оформить единовременную выплату в размере 111 828 рублей.

В прошлом году наша семья оформила федеральный маткапитал, мы использовали его на приобретение жилья в ипотеку, а в этом мы получили уже региональный материнский капитал, который планируем потратить на обустройство детской комнаты. Благодарна нашему Правительству за такую существенную помощь, очень приятно быть еще и юбилейным получателем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Татьяну Бережную.

Региональный маткапитал в Севастополе предоставляется с 2020 года. Право на его получение имеют матери при рождении вторых детей. Размер выплаты в этом году увеличился, изначально он составлял 100 тысяч рублей.

Для назначения выплаты необходимо представить сведения о рождении детей, паспорта родителей, справки о доходах от трудовой деятельности за три месяца. Срок рассмотрения заявления – месяц.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обращаться в органы соцзащиты населения, когда ребенку исполнится один год. Среднедушевой доход семьи для регионального маткапитала не должен превышать 2,5 величины прожиточного минимума. Оформить выплату также можно через отделения МФЦ либо портал госуслуг, — подчеркнула замначальника управления Евгения Пытько.

Напомним, единовременная выплата предоставляется дополнительно к федеральному маткапиталу в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В бюджете Севастополя на эти цели в 2022 году предусмотрено 142,5 млн рублей.