В Севастополе ежемесячную выплату из средств маткапитала получают родители 2,8 тысячи детей

В Севастополе в тройку самых популярных направлений по использованию материнского капитала входит ежемесячная выплата на ребенка в возрасте до 3 лет. Только за два месяца текущего года на данную меру социальной поддержки региональное Отделение СФР направило более 39,4 миллиона рублей.

Это направление становится все более востребованным у жителей города, поскольку изменения в законодательстве значительно расширили круг получателей выплаты. С 2023 года ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить на любого по счету маленького ребенка, а не только на второго, как это было раньше. Кроме того, с 1 января 2024 года у родителей появилась возможность обратиться за выплатой в течение шести месяцев после рождения малыша и получить деньги за весь предыдущий период до обращения, — отметила управляющая Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

По правилам, выплата полагается владельцам сертификатов, если доход на каждого члена в их семьях ниже двух прожиточных минимумов (на душу населения) в регионе проживания, то есть ниже 31 524 рублей в Севастополе.

Размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания, то есть в 2024 году для севастопольских семей пособие составляет 16 182 рубля.

Елена Гайворонская напомнила, что с 2024 года также произошли некоторые изменения в правилах назначения выплаты. В частности, расширился перечень доходов, которые учитываются при определении права на выплату — это не только доходы от трудовой деятельности, но и стипендии, алименты, денежное довольствие военнослужащих, доходы в виде процентов по вкладам и др. Полный перечень доходов можно найти на сайте СФР .

Заявление на оформление выплаты можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в отделениях МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР. Дополнительных справок предоставлять не надо, в большинстве случаев для назначения выплаты региональное Отделение СФР самостоятельно проверит необходимые сведения через информационные системы.

Выплата назначается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет. Заявление на продление пособия подается в последний месяц периода, на который назначена данная выплата. После вынесения положительного решения деньги перечисляют семье в течение пяти рабочих дней, далее — каждого 5-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплаты.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю