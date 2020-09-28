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В Севастополе - фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»
фото: Free-Photos (pixabay.com)

В Севастополе — фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 28.09.2020

В Севастополе фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса» ежегодно (проходит уже в 6 раз) собирает любителей и ценителей яхтинга. Соревнования продлятся до 4 октября.

С каждым годом фестиваль набирает свои обороты, в этом году мы решили дополнить спортивную составляющую и организовали зону отдыха для всех желающих, с возможностью просмотра прямой трансляции гонок для всех желающих. Кроме того, любой желающий может стать одним из четверых членов экипажа яхты международного класса под руководством профессионального шкипера, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.   

Мастер-классы запланированы на 28 и 30 сентября, а также 4 октября. Участие в мастер-классах абсолютно бесплатное, по предварительной регистрации — здесь.

За восемь дней жителей и гостей города порадуют парад яхт вдоль набережной, выступления флайбордистов, пиротехническое шоу, концерты групп «Отпетые мошенники», «Ундервуд», «Братья Грим».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

28 сентября

  • 11:00 – 16:00 – гонки в детских и олимпийских классах яхт;
  • 17:00-20:00 – выступление вокальных и хореографических коллективов;
  • 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 — мастер-классы по яхтингу.

29 сентября

  • 11:00 – 16:00 – гонки в детских и олимпийских классах яхт;
  • 17:00-20:00 – выступление вокальных и хореографических коллективов.

30 сентября – набережная Корнилова

  • 11:00 – 14:00 – гонки в детских и олимпийских классах яхт;
  • 16:30 – 17:30 – награждение победителей гонок в детских и олимпийских классах яхт;
  • 17:30-19:00 — выступление вокальных и хореографических коллективов;
  • 19:00 – 20:00 — выступление духового оркестра;
  • 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 — мастер-классы по яхтингу.

1 октября

  • 17:00 – 19:00 — выступление вокальных и хореографических коллективов;
  • 19:00 – 20:00 – выступление артистов.

2 октября – набережная Корнилова

  • 11:00 – 16:00 – гонки яхт класса J/70;
  • 17:00 – 19:00 – выступление вокальных и хореографических коллективов;
  • 19:00 – 20:30 – развлекательная программа (выступление музыкального коллектива).

3 октября

  • 09:00 до 12:00 – выступление творческих детских коллективов на сцене (набережная Корнилова);
  • С 9:00 до 20:00 – работа выставок: — выставка Батискафа (сопровождается рассказом о нем и информационной табличкой) на нижней площадке возле ДДЮТ — выставка судомоделистов; — выставка художников; — экспозиции спортшкол (тренировочные яхты).
  • 10:00 – 16:00 – гонки яхт класса J/70;
  • 18:00 до 19:00 – работа аниматоров: площадка возле Аквариума;
  • 18:00 – 18:20 – выступление флайбордистов;
  • 20:30 – 20:50 – дефиле яхт;
  • 20:50 – 21:10 – выступление флайбордистов.

4 октября

  • 09:00 до 12:00 – выступление творческих детских коллективов на сцене (набережная Корнилова);
  • С 9:00 до 20:00 – работа выставки: — выставка Батискафа (сопровождается рассказом о нем и информационной табличкой) на верхней площадке возле ДДЮТ — выставка судомоделистов — выставка художников — экспозиции спортшкол (тренировочные яхты).
  • 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 — мастер классы по яхтингу
  • 10:00 – 16:00 – гонки яхт класса J/70;
  • 13:00-16:00 – саундчек приглашенного артиста;
  • 17:00 – 17:40 – награждение победителей и призеров в классе яхт J/70;
  • 17:40 –20:00 – развлекательная программа;
  • 20:00 – 20:30 – официальное закрытие фестиваля;20:30 – 21:30 — концерт «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» И «УНДЕРВУД».

В Севастополе - фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

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