В Севастополе — финал регионального конкурса детского и юношеского творчества «АРТбухта»

В Севастополе стартовали заключительные конкурсные просмотры для обучающихся образовательных учреждений Севастополя, которые стали финалистами регионального этапа большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «АРТбухта». В этом году этот творческий проект отмечает свой 10-летний юбилей.

Участниками фестиваля стали более 1500 обучающихся из образовательных учреждений города.

Во Дворце детского и юношеского творчества представили свою конкурсную программу финалисты в номинации «Инструментальное исполнение». Детские оркестры, инструментальные ансамбли и отдельные исполнители в номинации проявили свои таланты на главной конкурсной сцене. За звание лучших соревновались 133 финалиста.

В Севастополе конкурс проводится с 2015 года, у него большая история, очень много талантливых участников прошли через этот конкурс – мы начинаем отсматривать финалистов в номинации «Инструментальное творчество». На следующей неделе вокалисты представят свои программы на суд жюри, а потом на конкурсную сцену выйдут хореографы и артисты оригинального жанра. Наши участники соревнуются в трех возрастных категориях: младшей 7-10 лет, средней 11-14 лет и старшей 15-17 лет. Среди инструменталистов – оркестры, инструментальные ансамбли, исполнители-солисты. Среди вокалистов – хоровые коллективы, вокальные ансамбли-малые формы и сольное исполнение. Среди хореографов – хореографические ансамбли нашего города, которые существуют в образовательных учреждениях. До финала по каждой номинации проходили отборочные этапы, в которых участвовали школьные творческие коллективы согласно номинациям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя методиста Дворца детского и юношеского творчества Ирину Дацко.

Победители регионального этапа конкурса представят Город-Герой Севастополь на федеральном этапе большого Всероссийского фестиваля.

Севастопольцы уже несколько лет представляют наш город на большом Всероссийском фестивале, среди них есть победители Всероссийского уровня – это ученики школы № 57, гимназии № 5 и воспитанники Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества и Балаклавского дома детского и юношеского творчества.

Среди членов жюри регионального этапа – представители образования и науки, известные деятели культуры и искусства Севастополя и Крыма, признанные профессиональным сообществом эксперты в области художественно-эстетического направления работы с талантливыми детьми.

Экспертную комиссию в номинации «Инструментальное творчество» составят шесть человек, судейство проходит очень серьезно. Оценивается подбор и качество репертуара, уровень исполнительского мастерства, технические возможности коллектива, артистический уровень. Жюри очень тщательно отбирают номера, поскольку представить Севастополь на масштабном уровне нужно достойно. Количество кандидатов растет с каждым годом и уровень конкурса возрастает и приобретает все большую актуальность, также растет уровень исполнительского мастерства. У конкурса «АРТбухта» большое будущее – он способен показать во всей своей красоте и мощи уровень таланта наших ребят, – отмечает председатель жюри, методист Института развития образования Лариса Волкова.

Помимо номинации «Инструментальное исполнение» 11-12 февраля пройдут соревнования в номинации «Вокал»: выступят вокальные ансамбли, хоровые коллективы, солисты вокального искусства и вокально-инструментальные ансамбли. В данной номинации свои номера представят более 800 обучающихся. А 18 и 19 февраля хореографические коллективы города Севастополя покажут свои постановки. Финалистами этой номинации стали 427 обучающихся.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя