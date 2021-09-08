В Севастополе — гастроли Московского художественного академического театра им. Горького

Гастроли Московского художественного академического театра им. Горького, начавшись 8 сентября, завершатся 10-го.

Это уникальная возможность создать единое культурное пространство на всей территории нашей огромной страны. Жители могут, не покидая город, прикоснуться к великим творениям лучших творческих коллективов. Уверены, что севастопольцы и гости города получат необыкновенный заряд энергии от встречи с большим искусством, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор департамента культуры Ирину Романец.

Жители Севастополя смогут увидеть такие постановки, как «Полоумный Журден», «Не все коту масленица» и «Леди Гамильтон». Спектакли пройдут на двух площадках — во Дворце культуры рыбаков и театре им. Луначарского.

Для нас очень важно внести вклад в регион, к развитию которого приковано внимание всей страны. Два года назад мы уже играли на сцене театра имени Луначарского. В этом году мы показываем работы, которые связаны с осмыслением не только русской, но и всемирной истории. Надеемся, что спектакли будут интересны для севастопольских зрителей, — говорит народный артист России Валентин Клементьев.

Напомним, первые проекты всероссийской программы «Большие гастроли» стартовали в 2014 году. Программа нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.