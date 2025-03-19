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В Севастополе горожане, защищавшие город во время Русской весны, отмечены памятными медалями
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе горожане, защищавшие город во время Русской весны, отмечены памятными медалями

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 19.03.2025

Губернатор Михаил Развожаев 18 марта вручил памятные медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» участникам событий Русской весны — севастопольцам, которые в 2014 году защищали город на блокпостах. Торжественное собрание по случаю 11-й годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией состоялось в театре имени А.В. Луначарского.

Русскую весну вы буквально пропустили через себя. Когда исторические события начали разворачиваться в Севастополе, самым главным было, конечно, как люди на это отреагируют. Потому что любая идея важна тогда, когда ее поддерживают и душой, и сердцем, и реальными действиями. Многие вышли на блокпосты для того, чтобы защищать выбор, сделанный родным городом: при необходимости — с оружием в руках. Ваши действия, ваша защита стали залогом уверенности Севастополя, вы сами — оплотом Русской весны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города. 

Михаил Развожаев напомнил: многие из тех севастопольцев, кто стоял на блокпостах, после того победного марта отправились защищать Донбасс — 2014-й стал годом, когда началось возрождение всего русского мира. А несколько лет спустя, когда началась специальная военная операция, многие защитники Севастополя снова надели форму и ушли на фронт.

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Одним из таких героев был севастополец Николай Евгеньевич Косатенко. С первых дней Русской весны он в составе отряда народного ополчения участвовал в обеспечении правопорядка, в 2023 году заключил контракт с Минобороны, был направлен в зону проведения СВО и геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Сегодня памятную медаль за Николая получил его отец Евгений Иванович Косатенко, который вместе с сыном участвовал в событиях Русской весны. Зал аплодировал этой семье стоя.

Участников Русской весны еще много, и вручение памятных медалей будет продолжаться, заключил глава города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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