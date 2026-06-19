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В Севастополе губернаторские школьные трудовые отряды работают в «Парках и скверах»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе губернаторские школьные трудовые отряды работают в «Парках и скверах»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:58 19.06.2026

Губернаторские школьные трудовые отряды продолжают работу в ГБУ «Парки и скверы». В рамках третьего трудового семестра ребята трудятся на объектах, подведомственных департаменту городского хозяйства. В учреждении уже приступил к работе первый поток школьников. Общее число ребят, которые примут участие в благоустройстве зеленых зон города, составит 70 человек. Сейчас на территории Парка Победы трудятся 10 подростков.

Под руководством кураторов из Российских студенческих отрядов ребята занимаются поддержанием чистоты и порядка: убирают мусор и скошенную траву, поливают деревья и кустарники, высаживают молодые саженцы.

Участие в трудовых отрядах дает школьникам не только первый официальный заработок, но и возможность проявить ответственность, почувствовать себя частью общего дела и внести реальный вклад в благоустройство любимого города.

Мне нравится работать в парке, потому что мы делаем город лучше. Даже если я просто поливаю цветы или убираю дорожки, я знаю, что моя работа видна и нужна людям. Мы тут как одна команда, и вместе легче. И еще приятно, что это не просто так — мы еще и зарабатываем свои первые деньги, — поделилась участница Губернаторского школьного трудового отряда Николь Безуглая.

Для подростков участие в губернаторских школьных трудовых отрядах — это первая официальная работа. При этом 14-летние школьники работают по 4 часа, 15-летние — по 5 часов, ребята от 16 до 17 лет — по 7 часов. Зарплата зависит от количества отработанного времени, в среднем за месяц выходит 27 тыс. рублей.

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Губернаторские школьные трудовые отряды — это направление деятельности Российских студенческих отрядов, которое функционирует уже пять лет. Присоединиться к движению Российских студенческих отрядов, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты в России и за рубежом можно, заполнив форму на сайте трудкрут.com или по телефону колл-центра РСО: 8 800 770-0-117.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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