В Севастополе хотят изменить ставки транспортного налога. Естественно, не в сторону уменьшения

В Законодательное Собрание внесены поправки в закон «О транспортном налоге» и закон «О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя».

Севастополь остается одним из немногих регионов Южного федерального округа, где ставки транспортного налога не менялись годами и сегодня остаются одними из самых низких: меньше, чем в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях. Чтобы обеспечить устойчивое финансирование ремонта и строительства дорог департамент финансов подготовил проект закона, предусматривающий умеренную корректировку ставок.

Изменения предложены не «вверх по максимуму», а до минимального уровня, уже действующего в соседних регионах.

Например, за автомобиль мощностью 100–150 л.с. — к таким относятся Lada Granta, KIA Rio, Skoda Rapid — в Севастополе сейчас платят 7 руб./л.с., а в Ростовской области, где ставка считается низкой в округе, — 15 руб. Проект севастопольского закона предлагает установить 10 руб./л.с., то есть выйти на уровень, близкий к минимальному.

Для владельца Lada Granta (106 л.с.) это означает рост налога с 742 до 1 060 рублей в год — на 318 рублей, или около 26 рублей в месяц. При этом для автомобилей до 100 л.с. (например, Lada Granta Classic, 90 л.с.) ставка не меняется вообще — налог остается 450 рублей в год.

В то же время владельцы более мощных машин будут платить больше, но все еще меньше, чем в большинстве соседних регионов. Например, за Toyota Camry (181 л.с.) налог вырастет с 4 525 до 7 240 рублей в год (+2 715 руб.), тогда как в Ростовской области за такой же автомобиль заплатят 8 145 рублей, в Астраханской — 8 688 рублей. А за BMW X5 (306 л.с.) — с 35 190 до 45 900 рублей, что ровно столько же, сколько в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

Важно: из 129 673 легковых автомобилей, зарегистрированных в городе, более 104 тысяч (80%) относятся к категориям до 150 л.с. Для их владельцев рост налога не превысит 400 рублей в год. В то же время авто мощностью свыше 250 л.с. — всего 3 622 единицы, и именно их владельцы обеспечат чуть меньше трети дополнительных поступлений.

Изменения по транспортному налогу для физлиц будут действовать с 2027 года, для юридических – с 2026 года.

В совокупности эти меры позволят направить в дорожный фонд дополнительно около 118,5 млн рублей ежегодно, начиная с 2027 года (в 2026-м — около 13 млн рублей за счет сроков уплаты).

Поправки в закон «О патентной системе налогообложения на территории города федерального значения Севастополя» предполагают с 2026 года ввести ежегодную индексацию потенциального дохода для предпринимателей на патентной системе налогообложения — показателя, который в Севастополе не менялся с 2015 года.

Индексация на коэффициент-дефлятор (в 2025 году — 1,144): налог изменится, например, с 950 до 1 087 рублей в месяц у IT-фрилансера (+137 руб.), с 1 000 до 1 144 рублей у уличного торговца (+144 руб.), с 1 300 до 1 487 рублей у организатора свадеб (+187 руб.). При этом предприниматели без работников могут полностью компенсировать патент за счет уплаты страховых взносов.

Законопроекты направлены на рассмотрение в Законодательное Собрание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя