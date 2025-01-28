В Севастополе идет прием заявлений от детей-сирот на выплату на приобретение жилья или погашение ипотеки

Приобрести можно благоустроенное жилое помещение как в Севастополе, так и на всей территории нашей страны.

В нашем городе продолжается прием заявлений на выплату на приобретение жилья или полное погашение ипотеки от граждан, включенных в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем в Севастополе.

Размер сертификата рассчитывается, исходя из показателя в 33 кв.м., умноженного на показатель средней стоимости кв.м. на территории субъекта РФ. В Севастополе в 2025 году такой показатель составляет 156 143 руб.

Таким образом, размер социальной выплаты по сертификату составит 5 152 719 руб.

Такое право предоставляется при наличии совокупности следующих обстоятельств:

– достижение заявителем возраста 23 лет;

– наличие непрерывного дохода не менее чем за 12 месяцев не ниже 22 440 рублей в месяц (МРОТ), который обеспечивает заявителю и его семье среднедушевой доход, превышающий величину прожиточного минимума.

И при отсутствии у заявителя:

– задолженности по налогам и сборам;

– психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической зависимости;

– судимости или факта его уголовного преследования за умышленное преступление;

– обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Подать заявление можно:

– через портал Госуслуг по ссылке;

– в одном из отделений МФЦ;

– в департаменте капитального строительства по адресу: ул. Ленина, 66. График работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Дополнительная консультация возможна по телефону: +7 (8692) 55-01-09 либо в приемные дни департамента (вторая и четвертая пятница месяца с 14:00 до 16:45).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя