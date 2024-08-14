В Севастополе идут под сул участники преступной группы — обвиняют в организации занятия проституцией

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год 45-летняя местная жительница создала и возглавила преступную группу, для функционирования которой подыскала не менее 11 девушек, оказывавших услуги интимного характера, арендовала и периодически меняла в конспиративных целях не менее 11 жилых помещений для занятия в них проституцией, а также приобрела три легковых автомобиля для перевозки работниц к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи. С целью равномерного распределения обязанностей в преступной схеме организатор также вовлекла троих женщин в возрасте от 41 до 51 года, исполнявших роли администраторов притонов. Они вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, оформляли заказы на оказание услуг, организовывали встречи, а также вели учет отработанного времени и количества полученных денежных средств, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Для выполнения функций водителей и охранников в преступную группу также были вовлечены трое мужчин спортивного телосложения в возрасте от 33 до 40 лет, которые перевозили девушек к клиентам, получали от них плату за оказанные услуги и передавали организатору, а также в случае необходимости оказывали работницам силовую поддержку и помощь.

Работу притонов лидер рекламировала на специально созданном интернет-сайте, за продвижение и наполняемость которого актуальными фотографиями девушек отвечал 56-летний участник преступной группы.

Незаконная деятельность подельников была пресечена сотрудниками УУР УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения ОМОН «Беркут-С» Росгвардии.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, электронные носители информации и различные журналы учёта. В ходе следствия также наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме около 110 тысяч рублей и на автомобиль организатора стоимостью около 1,4 млн рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будут направлены для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю