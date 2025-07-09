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В Севастополе идёт капитальный ремонт исторической лестницы, ведущей от сквера у храма Петра и Павла
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт капитальный ремонт исторической лестницы, ведущей от сквера у храма Петра и Павла

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:32 09.07.2025

Ремонт исторической лестницы, ведущей от сквера у храма Петра и Павла, начат после одобрения проекта на архитектурно-художественном совете, который настоятельно рекомендовал использовать при восстановлении оригинальные исторические материалы. По словам специалистов, были полностью демонтированы старые бетонные элементы, восстановлены подпорные стены, очищены и обработаны исторические гранитные ступени. Часть из них уже установлена на двух верхних маршах.

Подрядчик подошел ответственно: были демонтированы аварийные участки, восстанавливаются подпорные стены, используются исторические материалы. Если их не хватит — будем применять аналогичный гранит, максимально соответствующий по цвету и фактуре, как и оговаривалось на совете, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

Готовность лестницы сейчас составляет порядка 40%. Общий объем работ насчитывает около 160 погонных метров. К концу июля будет завершен первый этап — ремонт верхней части лестницы, включая первую площадку.

Выполнены сложные демонтажные работы, чистка и восстановление исторических ступеней. Мы вывезли их на специализированный завод, где провели шлифовку и подпилку, чтобы можно было повторно смонтировать. Также отлиты новые бетонные основания, восстановлены два лестничных марша из исторического гранита, — рассказал Евгений Павленко, подрядчик работ.

Полностью все работы планируется завершить осенью 2025 года.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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