В Севастополе изменились правила осуществления региональной социальной доплаты к пенсии

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева утверждены изменения к проекту постановления Правительства Севастополя «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 8 декабря 2022 года «Об утверждении Правил осуществления региональной социальной доплаты к пенсии». Как пояснила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством.

Проект постановления направлен на сохранение права категории лиц в возрасте от 14 до 23 лет на получение региональной социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца и (или) по инвалидности в период их временного трудоустройства в свободное от учёбы время через систему Российских студенческих отрядов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

В настоящее время часть молодёжи в возрасте от 14 до 23 лет, получающая пенсию по случаю потери кормильца и (или) по инвалидности, ежегодно трудоустраивается через систему Российских студенческих отрядов и в итоге лишается права на получение социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца и (или) по инвалидности, в отличие от тех, кто осуществляет трудовую деятельность по направлению государственной службы занятости в свободное от учёбы время.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя