В Севастополе капитально ремонтируют развязку на пересечении ул. Вакуленчука, ПОР и Фиолентовского шоссе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил итоги капремонта одной из ключевых транспортных развязок на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе. Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все основные работы на объекте выполнены в полном объеме, сейчас проводятся пуско-наладочные работы по светофорным объектам, регулировка фаз работы.

В этом году, вообще у нас в плане было 146 дорожных объектов. Это один из последних сложных объектов, которые на сегодняшний момент фактически завершён. Раньше пропускная способность была 4.000 автомобилей в сутки, после реконструкции станет 14.000 автомобилей в сутки. То есть фактически мы увеличили почти в четыре раза пропускную способность этой развязки. Кроме того, что она стала более комфортной и удобной с точки зрения движения и пропуска машин, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Новая транспортная развязка поможет избавиться от места концентрации ДТП, а также уменьшить возникновение заторовых явлений и улучшить транспортную доступность района за счет увеличения пропускной способности, перераспределения транспортных потоков, добавления дополнительных полос движения, а также применения светофорного регулирования.

До капитального ремонта перекрестка, заторы и конфликтные ситуации, приводящие к ДТП, были связаны с необходимостью водителями транспортных средств уступать дорогу при поворотах налево. По окончании работ поворот налево транспортных средств с ул. Вакуленчука на Фиолентовское шоссе будет осуществляться по сигналу светофора. Встречный транспортный поток в это время будет остановлен красным сигналом.

Для водителей, следующих с Фиолентовского шоссе в сторону проспекта Октябрьской Революции, взамен левого поворота предусмотрено движение направо, разворот на отдельную полосу и дальнейшее перестроение в правый ряд для движения в направлении проспекта Октябрьской Революции и ул. Степаняна. Дополнительно, для водителей, движущихся со стороны проспекта Октябрьской Революции добавлена отдельная правоповоротная полоса в направлении Столетовского проспекта, что поспособствует исключению заторов на пересечении его с Фиолентовским шоссе.

Михаил Развожаев подчеркнул, что в этом году для улучшения транспортной доступности Гагаринского района работы ведутся на двух крупных дорожных объектах и была запущена новая схема движения на пересечение улиц Вакуленчука – Меньшикова – Руднева.

Запущена развязка на Муссоне. Теперь эта развязка Фиолентовское-ПОР-Вакуленчука, и третий объект – Шевченко — Столетовский проспект: там работы продолжаются, к концу года развязка тоже будет завершена, ее мы выполняем по государственной целевой программе. В комплексе эти три объекта, существенно повысят комфорт и транспортную доступность Гагаринского района, – отмечает глава города.

В этом году по национальному проекту Безопасные качественные работы в Севастополе выполняют работы на 146 объектах. Практически на всех работы уже завершены или подходят к завершению. Севастополь в этом году завершает реализацию пятилетнего национального проекта БКД полностью достигнув запланированных показателей. Однако работа в этом направлении будет продолжаться.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя