В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности организовали серию праздничных мероприятий

В многофункциональном культурном центре «Бухта Казачья» прошла серия мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Для молодежи, молодых семей и жителей города подготовили программу, объединившую творчество, общение, семейные традиции и патриотические акции.

Семья — это опора, источник силы и вдохновения, а любовь и верность делают нас по-настоящему сильными. Для молодого поколения эти ценности особенно важны: именно мы строим будущее нашего города, создаем новые традиции и храним то, что дорого каждому севастопольцу, — подчеркнула начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Для участников организовали тематические мастер-классы по созданию семейного герба, росписи шоперов и рукоделию. Также гости присоединились к изготовлению оберегов, сухих душей и написанию писем с добрыми пожеланиями участникам специальной военной операции.

Одной из центральных площадок стал лекторий Российского общества «Знание», посвященный семейным ценностям и правовой грамотности. Лектор Российского общества «Знание», настоятель храма святой мученицы Татианы отец Константин рассказал об истории и духовном значении праздника, роли семьи в сохранении традиционных ценностей, взаимном уважении, любви и поддержке.

В рамках всероссийской акции «Мы — граждане России», которую реализует региональное отделение «Движения Первых», юные севастопольцы получили первые паспорта. Документы ребятам вручили победители регионального этапа конкурса «Семья года — 2026» Алексей и Александра Сидоровы, а также председатель совета регионального отделения Движения Первых Марина Цветинская.

Завершились праздничные мероприятия «Квартирником Первых» и концертной программой «Моя семейная традиция».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя