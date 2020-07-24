В Севастополе комментируют отмену комиссии за оплату услуг ЖКХ и отказ от повышения тарифов

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней. Основные направления работы стали поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию. Так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.

Направление, темп работы нам всем был задан Президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавший внесение поправок в Конституцию, — сказал он.

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Сергей Неверов отметил, что большую роль в принятии законов для поддержки граждан сыграла совместная работа с Правительством, которое «находилось в режиме оперативного диалога» с депутатами. Парламентарии, в свою очередь, давали исполнительной власти обратную реакцию на принятые меры из регионов.

Депутаты фракции планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ.

В Севастополе в начале июля по поручению Секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», врио губернатора Михаила Развожаева было принято решение о том, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут.

Ранее, в декабре 2019 года, был опубликован приказ Департамента городского хозяйства о повышении тарифов на ряд позиций. Предполагалось, что повысятся тарифы на газ, электроэнергию и утилизацию твердых коммунальных отходов. Однако, в связи со сложной экономической ситуацией, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции, было принято решение об отмене этого приказа.

Таким образом, согласно приказу Департамента городского хозяйства, тарифы на электроэнергию, газ и услуги по вывозу мусора в 2020 году остаются на прежнем уровне.

Руководитель Ассоциации по содействию развитию товариществ собственников недвижимости и ЖСК Севастополя Елена Яковлева в ходе приемов рассказывает гражданам об этом нововведении.

Каждые полгода в Севастополе повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы уже к этому привыкли — дорожает свет, газ, вода, отопление, содержание и текущий ремонт. С 1 июля должно было произойти очередное повышение тарифов, но врио Губернатора Михаил Развожаев остановил это повышение в связи с кризисной ситуацией, связанной с пандемией. Он отложил повышение до конца года. Люди восприняли это решение с воодушевлением и радостью, — говорит Елена Яковлева.