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Иллюстрация: pikist.com

В Севастополе коммерсант оплатит штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ и органов власти

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:07 21.03.2025

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в результате проведённых мероприятий пресекли противоправную деятельность экстремистской направленности.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 59-летний предприниматель, являясь участником телеграм-чатов, подконтрольных иноагентам и украинским структурам, в комментариях высказывал одобрение к публикуемым там дискредитирующим материалам. Своими действиями комментатор подрывал доверие к Вооруженным Силам России и государственным органам, содействующим ВС РФ в выполнении задач в ходе СВО. В отношении правонарушителя полицейскими составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а собранные материалы были направлены в суд, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Ленинским районным судом мужчина привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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