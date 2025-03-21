В Севастополе коммерсант оплатит штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ и органов власти

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 59-летний предприниматель, являясь участником телеграм-чатов, подконтрольных иноагентам и украинским структурам, в комментариях высказывал одобрение к публикуемым там дискредитирующим материалам. Своими действиями комментатор подрывал доверие к Вооруженным Силам России и государственным органам, содействующим ВС РФ в выполнении задач в ходе СВО. В отношении правонарушителя полицейскими составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, а собранные материалы были направлены в суд, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.