В Севастополе компенсируют до 50% стоимости обучения для детей из многодетных семей

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление, согласно которому в рамках реализации нацпроекта «Семья» для одного из детей многодетных семей при рождении третьего и последующих детей будет компенсировано до 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования.

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление, согласно которому в рамках реализации нацпроекта «Семья» для одного из детей многодетных семей при рождении третьего и последующих детей будет компенсировано до 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования.

Данная мера поддержки направлена на создание благоприятных условий для получения образования детьми из многодетных семей и снижение финансовой нагрузки на родителей. Компенсация предоставляется за счет средств федерального бюджета и распространяется на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Компенсация предоставляется многодетным семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок.

Право на компенсацию возникает с момента рождения третьего ребенка, независимо от того, учится ли ребенок в СПО или ВПО на момент обращения, – дополнил Максим Кривонос.

В случае, если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация будет начислена с 1 января 2025 года. Если ребенок обучается в СПО или ВПО на момент рождения третьего ребенка, компенсация будет производиться с начала учебного года, следующего за годом рождения третьего ребенка.

В настоящий момент в учебных заведениях города Севастополя обучается 211 детей из многодетных семей, которые потенциально могут воспользоваться данной мерой поддержки.

Губернатор Михаил Развожаев поручил рассмотреть возможность автоматизации процесса получения документов посредством налаживания межведомственного взаимодействия.

Для получения компенсации необходимо обратиться в департамент образования города Севастополя с заявлением и паспортом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

