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В Севастополе — конкурс на разработку эскиза медали в честь 10-летия воссоединения города-Героя с Россией
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — конкурс на разработку эскиза медали в честь 10-летия воссоединения города-Героя с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:54 17.01.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о проведении конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Конкурс пройдёт с 17 по 24 января, в нём могут принять участие все граждане страны как индивидуально, так и в составе авторских коллективов.

Организатор конкурса – департамент внутренней политики Севастополя.

Для участия необходимо:

— нарисовать эскиз медали;

— заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);

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— заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);

— описать эскиз – объём текста не должен превышать 500 знаков;

— направить документы вместе с эскизом медали на электронную почту medal@sev.gov.ru до 24 января 2024 года.

Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте департамента внутренней политики.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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