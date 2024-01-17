В Севастополе — конкурс на разработку эскиза медали в честь 10-летия воссоединения города-Героя с Россией

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о проведении конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Конкурс пройдёт с 17 по 24 января, в нём могут принять участие все граждане страны как индивидуально, так и в составе авторских коллективов.
Организатор конкурса – департамент внутренней политики Севастополя.
Для участия необходимо:
— нарисовать эскиз медали;
— заполнить заявку на участие в конкурсе по форме (ФОРМА);
— заполнить и подписать согласие на обработку персональных данных (СОГЛАСИЕ);
— описать эскиз – объём текста не должен превышать 500 знаков;
— направить документы вместе с эскизом медали на электронную почту medal@sev.gov.ru до 24 января 2024 года.
Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте департамента внутренней политики.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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