В Севастополе кредитный кооператив оказался на поверку финансовой пирамидой

В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и легализации денежных средств, добытых преступных путём.

Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного обогащения 52-летняя женщина организовала кредитный потребительский кооператив. Являясь его единоличным руководителем, она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 % от суммы вложенных средств, но исполнять свои обязательства не намеревалась. Заинтересованные высоким доходом клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

С целью привлечения потенциальных клиентов и введения их в заблуждение обвиняемая разместила в сети «Интернет», различных социальных сетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода по вкладам, а также арендовала восемь офисных помещений на территории Республики Крым и города Севастополя, в которых располагались филиалы кредитного потребительского кооператива. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.

За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика из Севастополя и Республики Крым и похитить у них около 33 миллионов рублей. Кроме того, с целью легализации средств, добытых преступным путём, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 миллионов, оформив их на своих родственников, — уточнили в полиции.

В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, а также иная документация, подтверждающая её противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 миллионов рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой Севастополя обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.