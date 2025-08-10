В Севастополе купальный сезон продлили до 15 октября. Что происходит с пляжем «Омега» и Парком Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 8 августа проинспектировал территорию пляжа «Омега» и вторую очередь реконструкции парка Победы. На месте было принято решение: продлить курортный сезон в этом году до 15 октября.

У севастопольцев и у гостей города много вопросов по поводу того, что 15 сентября закрывается купальный сезон, и пляжные зоны перестают обслуживать, убирать, охранять и так далее. В этом году сезон продлеваем до 15 октября. Соответственно, операторы соответственно обязаны будут до этой даты поддерживать всю пляжную зону в надлежащем состоянии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Несмотря на то, что перед началом купального сезона оператор пляжа постарался выполнить возложенные на него обязательства, глава города констатировал, что территория пляжа требует более тщательного ухода.

Оператор в целом делает всё, что от него требуется, но по уборке территории есть вопросы: на пляже много окурков, их нужно убирать, лучше следить за территорией. Понятно, что это хорошее для бизнеса место: здесь множество торговых точек, прибрежных кафе. В чем проблема сделать так, чтобы людям было приятно здесь находиться — мне неясно. Сейчас у оператора есть возможность осмыслить дальнейшие инвестиционные планы; если к работе будут серьёзные замечания — контракт может быть досрочно расторгнут. Тот, кто будет вкладываться в нашу «Омегу», должен быть готов к долгосрочной работе. Здесь нужны более мощные вложения. Но инвестпроекты — это отдалённая перспектива, а порядок должен быть уже сегодня. Как минимум, чистить пляж от мусора — задача вполне выполнимая, — подчеркивает губернатор.

Договор с действующим оператором пляжа «Омега» заключен до 2028 года. До истечения срока контракта оператору нужно подготовить план по развитию вверенной ему территории и обратиться с ним в Департамент городского хозяйства для проработки, а до этого привести территорию в порядок.

Ещё одна постоянная проблема — цветение воды в корне бухты Омега. Глава города отметил, что для ее решения необходима система принудительного водообмена. Это потребует значительных финансовых вливаний и может стать частью инвестиционного проекта оператора пляжа.

В завершение выездного совещания глава Севастополя проверил ход работ второй очереди реконструкции и благоустройства территории Парка Победы, реализуемой по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Работы по второй очереди Парка Победы состоит из двух частей. Левые и правые фланги от центрального входа мы планируем закончить к 1 сентября. На левом участке будет выполнено мощение уральским гранитом — эта территория добавится к прогулочной зоне парка уже в ближайшее время. А правую часть постараемся успеть до конца года, — сказал Михаил Развожаев.

По проекту, на участке проведут реконструкцию подпорных стен, обновят покрытие на детских и спортивных площадках, площадках для выгула собак, памп-треке и скейт-парке, установят новые элементы благоустройства, в том числе лавочки от местного производителя. Также будут установлены фонари, системы связи и видеонаблюдения, а территорию озеленят. Кроме того, будет установлена автоматическая система полива.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя