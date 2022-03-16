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В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных

В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:54 16.03.2022

В Севастополе состоялась социально значимая акция «День добрых дел», благодаря которой дома семей с тремя детьми и более стали безопаснее. Сотрудники Главного управления МЧС России совместно с уполномоченным по правам ребёнка по городу Севастополю Мариной Песчанской и региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества провели мероприятия по установке автономных дымовых датчиков в жилищах многодетных. Списки нуждающихся в такой помощи предоставил Департамент труда и социальной защиты населения.

Услугу и сами приборы людям предоставили на безвозмездной основе. Для этих целей 100 датчиков-извещателей передали специалистам представители автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия Контрактных Отношений». В течение года эти устройства будут установлены в домах многодетных семей и иных социально незащищённых граждан, проживающих в разных районах города, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных В Севастополе МЧС России и уполномоченный по правам ребёнка установили дымовые извещатели в домах многодетных

Работа, говорят в ведомстве, ведётся в рамках соглашения по вопросам защиты прав ребёнка, подписанного накануне начальником Главного управления МЧС России по городу Севастополю генерал-майором внутренней службы Алексеем Рохлиным и уполномоченным Мариной Песчанской. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон в интересах защиты и безопасности детей.

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фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе


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