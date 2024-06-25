В Севастополе меняется схема движения на перекрёстке между пр.Ген.Острякова и ул.О.Кошевого

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на перекрёстке между проспектом Генерала Острякова и улицей Олега Кошевого предусмотрена новая схема движения.
Поворот налево с улицы Олега Кошевого предусмотрен с двух полос движения. Также планируется перенос регулируемого пешеходного перехода, расположенного между автозаправочным комплексом и образовательным учреждением, ближе к центру перекрёстка. Переустройство перекрёстка позволит снизить задержки участников дорожного движения в среднем на 15%, получить прирост пропускной способности до 20% и снизить вероятность возникновения ДТП за счёт сокращения расстояния от стоп-линии со стороны улицы Гоголя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Ранее подрядчик завершил работы по укладке асфальтобетона и тротуарной плитки, установке бортовых камней, нанесению горизонтальной дорожной разметки. Сейчас к работам приступил «Севавтодор». Сотрудники установили опоры для дорожных знаков и светофоров, а также продолжают монтаж ограничивающего пешеходного ограждения. В течение двух недель планируется выполнить работы по переносу светофоров и прокладке кабелей, установить и переместить некоторые дорожные знаки.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Севастополя