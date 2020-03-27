В Севастополе меры соцподдержки будут предоставляться на основании ранее принятых документов

В связи с мерами, принимаемыми с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Севастополя, Правительство города информирует о механизме назначения и продления различных мер соцподдержки.

Меры социальной поддержки, требующие подтверждения с 01.04.2020, будут предоставляться на основании ранее принятых документов. К ним относятся: государственная социальная помощь малообеспеченным семьям; пособие на ребёнка; пособие на ребёнка одинокой матери; пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов; ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет; ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания. Продление будет произведено автоматически! — отмечают в пресс-службе Правительства.

Продление следующих выплат и льгот будет осуществляться на основании заявлений и документов, поданных в электронном виде:

ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка;

льгота по оплате за жилищно-коммунальные услуги;

льгота по оплате взноса на капитальный ремонт;

ежегодная денежная выплата донорам;

компенсация на приобретение твердого топлива и баллонного газа.

Заявление и сканкопии документов необходимо направлять на электронную почту районного управления по месту регистрации/проживания.

Ленинский район — ulr.dtsz@sev.gov.ru

Гагаринский район — ugr.dtsz@sev.gov.ru

Балаклавский район — ubr.dtsz@sev.gov.ru

Нахимовский район — unr.dtsz@sev.gov.ru

В ответ будет направлено уведомление о принятом решении.

Документы, необходимые для продления выплат:

для ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка – заявление и справка о доходах.

Для льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги:

инвалидам — заявление и справка МСЭ;

многодетным семьям — не требуется (сведения будут переданы из отдела социального обслуживания).

Для возобновления льгот по оплате взноса на капитальный ремонт:

заявление, документ о погашении задолженности или соглашение о реструктуризации задолженности; для доноров – заявление.

Для компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного баллонного газа:

заявление, технический паспорт жилого помещения.

Специалисты рекомендуют подавать документы через РПГУ (региональный портал государственных и муниципальных услуг) на следующие меры социальной поддержки:

назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

назначение и выплата пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях;

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ВНИМАНИЕ!

Первичные заявления на назначение мер социальной поддержки будут приниматься только по предварительной записи, и при условии обязательного уведомления сотрудников органов соцзащиты о собранном пакете документов (в телефонном режиме или посредством электронной почты).

Для назначения пособия на погребение прием граждан не ограничен.

Бланки заявлений и список документов, которые необходимы для назначения мер социальной поддержки по ссылке .

По вопросу оформления иных мер социальной поддержки, установления статусов необходимо направить запрос на электронный почтовый адрес районного управления органов социальной защиты, и получить дальнейшие рекомендации.

Получить консультацию по любому вопросу можно через рубрику «Задать вопрос», а также в телефонном режиме: