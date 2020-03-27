В Севастополе меры соцподдержки будут предоставляться на основании ранее принятых документов

В связи с мерами, принимаемыми с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Севастополя, Правительство города информирует о механизме назначения и продления различных мер соцподдержки.
Меры социальной поддержки, требующие подтверждения с 01.04.2020, будут предоставляться на основании ранее принятых документов. К ним относятся: государственная социальная помощь малообеспеченным семьям; пособие на ребёнка; пособие на ребёнка одинокой матери; пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов; ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет; ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания. Продление будет произведено автоматически! — отмечают в пресс-службе Правительства.
Продление следующих выплат и льгот будет осуществляться на основании заявлений и документов, поданных в электронном виде:
- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- льгота по оплате за жилищно-коммунальные услуги;
- льгота по оплате взноса на капитальный ремонт;
- ежегодная денежная выплата донорам;
- компенсация на приобретение твердого топлива и баллонного газа.
Заявление и сканкопии документов необходимо направлять на электронную почту районного управления по месту регистрации/проживания.
- Ленинский район — ulr.dtsz@sev.gov.ru
- Гагаринский район — ugr.dtsz@sev.gov.ru
- Балаклавский район — ubr.dtsz@sev.gov.ru
- Нахимовский район — unr.dtsz@sev.gov.ru
В ответ будет направлено уведомление о принятом решении.
Документы, необходимые для продления выплат:
- для ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка – заявление и справка о доходах.
Для льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги:
- инвалидам — заявление и справка МСЭ;
- многодетным семьям — не требуется (сведения будут переданы из отдела социального обслуживания).
Для возобновления льгот по оплате взноса на капитальный ремонт:
- заявление, документ о погашении задолженности или соглашение о реструктуризации задолженности; для доноров – заявление.
Для компенсации на приобретение твердого топлива и сжиженного баллонного газа:
- заявление, технический паспорт жилого помещения.
Специалисты рекомендуют подавать документы через РПГУ (региональный портал государственных и муниципальных услуг) на следующие меры социальной поддержки:
- назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- назначение и выплата пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях;
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ВНИМАНИЕ!
Первичные заявления на назначение мер социальной поддержки будут приниматься только по предварительной записи, и при условии обязательного уведомления сотрудников органов соцзащиты о собранном пакете документов (в телефонном режиме или посредством электронной почты).
Для назначения пособия на погребение прием граждан не ограничен.
Бланки заявлений и список документов, которые необходимы для назначения мер социальной поддержки по
По вопросу оформления иных мер социальной поддержки, установления статусов необходимо направить запрос на электронный почтовый адрес районного управления органов социальной защиты, и получить дальнейшие рекомендации.
Получить консультацию по любому вопросу можно через рубрику «Задать вопрос», а также в телефонном режиме:
- 53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам)
- 53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий).