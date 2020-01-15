В Севастополе местный житель предстанет перед судом за серию половых преступлений в отношении детей

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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Нахимовского района, обвиняемого в совершении серии насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что в первой половине 2019 года у мужчины неоднократно гостила его знакомая со своей 5-летней дочкой. В этот период мужчина совершал в отношении ребенка, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, насильственные действия сексуального характера, в том числе -с применением фотокамеры телефона. После того, как девочка рассказала об это маме, женщина обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия были также установлены преступные факты в отношении еще одного ребенка – 10-летней дочери другой знакомой, которая временно проживала вместе с ребенком у мужчины, — сообщили в Следкоме.

В рамках следствия были проведены все необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о совершении злоумышленником насильственных преступлений в отношении детей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.