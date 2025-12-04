В Севастополе молодёжь «гуляла» по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах

Ко Дню инвалида в Севастополе прошло необычное мероприятие. Члены молодежного совета Ленинского района и активисты «Молодой гвардии Единой России» пообщались с представителями городских общественных организаций инвалидов, а затем прогулялись по Приморскому бульвару с использованием средств реабилитации – костылей, инвалидных колясок, тростей, а некоторые прошлись с завязанными глазами и собакой-поводырем.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» и призвано привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. Отметим, что создание доступной среды на социальных объектах – одно из важных направлений Народной программы партии.

Инициировал встречу участник спецоперации Дмитрий Дворцевой, который в результате ранения утратил зрение. С молодежью пообщались координатор партпроекта Евгений Романенко, председатель севастопольского отделения Всероссийского общества инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» Вадим Гусев, председатель севастопольского отделения общества слепых Наталия Челюскина, депутат Совета Ленинского муниципального округа Игорь Сухно, а также представители общества «Красный крест».

Члены общественных организаций инвалидов рассказали ребятам, с какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни и как правильно и корректно прийти им на помощь, не помешав. Например, нельзя отвлекать и гладить собаку-помощника, которая ведет незрячего человека – животное на работе.