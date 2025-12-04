Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе молодёжь «гуляла» по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах
Новости Республики
В Севастополе молодёжь "гуляла" по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе молодёжь «гуляла» по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:02 04.12.2025

Ко Дню инвалида в Севастополе прошло необычное мероприятие. Члены молодежного совета Ленинского района и активисты «Молодой гвардии Единой России» пообщались с представителями городских общественных организаций инвалидов, а затем прогулялись по Приморскому бульвару с использованием средств реабилитации – костылей, инвалидных колясок, тростей, а некоторые прошлись с завязанными глазами и собакой-поводырем.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» и призвано привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. Отметим, что создание доступной среды на социальных объектах – одно из важных направлений Народной программы партии.

Инициировал встречу участник спецоперации Дмитрий Дворцевой, который в результате ранения утратил зрение. С молодежью пообщались координатор партпроекта Евгений Романенко, председатель севастопольского отделения Всероссийского общества инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» Вадим Гусев, председатель севастопольского отделения общества слепых Наталия Челюскина, депутат Совета Ленинского муниципального округа Игорь Сухно, а также представители общества «Красный крест».

Узнайте больше:  Более 42 тысяч жителей Севастополя пользуются приложением «Госуслуги Дом»

Члены общественных организаций инвалидов рассказали ребятам, с какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни и как правильно и корректно прийти им на помощь, не помешав. Например, нельзя отвлекать и гладить собаку-помощника, которая ведет незрячего человека – животное на работе.

Это была очень познавательная лекция и интересный квест для молодежи – ребята смогли попробовать себя в непростых условиях, в которых ежедневно живут и с которыми справляются люди с ограниченными возможностями. Возможность попасть в эту ситуацию и на себе почувствовать, как это происходит, позволила лучше понять этих людей и научила быть к ним внимательнее, – говорит Евгений Романенко.

В Севастополе молодёжь "гуляла" по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах В Севастополе молодёжь "гуляла" по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах В Севастополе молодёжь "гуляла" по Приморскому бульвару на костылях, в инвалидных колясках и с повязками на глазах

источник: пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия»
Просмотры: 22

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.