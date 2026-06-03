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Новости Республики

В Севастополе мошенники, используя многоходовую схему, выманили у несовершеннолетней более одного миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:42 03.06.2026

Дистанционные аферисты, представившись по телефону сотрудниками различных организаций и ведомств, обманом и запугиванием заставили 16-летнюю девушку отдать им все родительские сбережения.

Изначально молодой особе позвонил якобы медицинский работник и сообщил о необходимости пройти диспансеризацию по месту жительства. Под этим предлогом подростка попросили продиктовать свои персональные данные и код из смс-сообщения, которое пришло ей на телефон. Девушка, ничего не заподозрив, выполнила указания афериста.

Спустя час снова раздался звонок с незнакомого номера. В этот раз злоумышленник, представившись сотрудником Росфинмониторинга, заверил, что ее персональными данными завладели мошенники и оформили на нее кредит.

Завершающим звеном в схеме обмана стал лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что ее семья подозревается в спонсировании ВСУ и им грозит уголовная ответственность, а единственный способ избежать наказания – передать для декларирования все имеющиеся дома денежные средства прибывшему курьеру. Втайне от родителей запуганная девушка забрала из тумбочки все наличные, более одного миллиона рублей, и отдала их в руки незнакомца.

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Как выяснили стражи порядка, курьером оказался 17-летний местный житель, который сам стал жертвой мошенников и не осознавал, что является соучастником преступной деятельности. Будучи уверенным в том, что он помогает сотрудникам ФСБ в проведении спецоперации, молодой человек по заданию куратора отвез полученные деньги в Краснодар и передал злоумышленникам.

По данному факту в ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Севастополя в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не сообщать смс-коды, а при поступлении звонка о якобы возникших проблемах, незамедлительно прекращать разговор.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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