В Севастополе мошенники, представляясь сотрудниками «Горгаза» и Водоканала, ходят по домам

В Севастополе полиция регистрирует обращения граждан, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, выдающих себя за работников коммунальных служб.

Мошенники посещали пожилых людей по месту жительства под предлогом проверки газового оборудования или показаний водомера. Завязав с потерпевшими беседу, они завладевали их денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием. В ряде случаев неизвестные отвлекали внимание пожилого человека, а в это время находившиеся в квартире его сообщники совершали хищение имущества. Кроме того, недобросовестные лица, представляющиеся представителями «горгаза», настойчиво требовали приобрести у них газовые анализаторы по очень завышенным ценам, ссылаясь на якобы «установленные требования действующего законодательства», наличие «скидок для пенсионеров» и т.п., — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Во избежание подобных случаев полиция напоминает севастопольцам и гостям города о необходимости придерживаться соответствующих мер предосторожности. Проинформируйте родных и близких о важности их соблюдения:

Если к вам пришли незнакомцы, называющие себя сотрудниками коммунальных служб, то прежде, чем впустить их в жилище, потребуйте предъявить соответствующее удостоверение, подтверждающее полномочия. Задайте незваным гостям как можно больше уточняющих вопросов об организации, которая их направила (сведения об ее адресе, руководителях, стационарном телефоне и т.д.). Однако учитывая, что злоумышленники могут использовать поддельные документы и сообщить заранее продуманные ложные сведения, пожилым людям рекомендуем иметь на видном месте номера телефонов служб, оказывающих коммунальные услуги, чтоб можно было позвонить и уточнить, направлялся ли к вам данный работник и какова цель его визита.

Если же вы пострадали от преступления, помните, что для задержания преступников по горячим следам дорога каждая минута. Поэтому в такой ситуации необходимо запомнить приметы злоумышленников, а также направление, в котором они скрылись, и немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102.