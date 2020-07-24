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В Севастополе мошенники представлялись сотрудниками «Севэнерго» и навязывали замену счётчиков

В Севастополе мошенники представлялись сотрудниками «Севэнерго» и навязывали замену счётчиков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:30 24.07.2020

23 июля  руководство ООО «Управляющая компания» обратились в УМВД России в Севастополе  с заявлением о выявлении  мошеннических действий со стороны неизвестных.

Так,  в управляющую компанию обратилась  пожилая жительница и рассказала, что  к ней домой пришли двое мужчин в спецформе и представились представителями организации «Севэнерго». Визитёры рассказали женщине, что в ее квартире распломбирован  счётчик. Якобы это вызывает постоянные жалобы со стороны жильцов дома и необходимо  произвести его срочную замену стоимостью 3 тысячи рублей.   У женщины оказалось наличными 1,5  тысячи рублей, а остальные  деньги она отправилась снимать с банковской карты.  Вернувшись и отдав деньги «за работу», женщина увидела открытый щит, отсутствие пломбы  и  заподозрила, что стала жертвой мошенников.  Наутро она отправилась  в «Севэнергосбыт» для прояснения ситуации.  Там, соответственно,  пояснили, что данных  работ в доме не проводилось.  Эти работы не делали и представители  УК, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сотрудниками  УК на месте  было выявлено, что  неизвестными лицами  на месте предыдущих счётчиков  были установлены  другие автоматы,  смонтированные с нарушением правил техники безопасности.

Выяснилось , что это не единичный случай. Такая же жалоба пришла от жителя дома по адресу пр. Ген. Острякова, 177.

Руководство УК оперативно связалось с ДЧ УМВД.  По горячим следам  полицейскими были задержаны 4 мужчин, подозреваемых в совершении данного деяния, — отмечают правоохранители.

Департамент городского хозяйства призывает севастопольцев внимательно изучать документы у всех лиц, представляющихся сотрудниками любых коммунальных служб.

В Севастополе мошенники представлялись сотрудниками «Севэнерго» и навязывали замену счётчиков

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