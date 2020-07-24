В Севастополе мошенники представлялись сотрудниками «Севэнерго» и навязывали замену счётчиков

23 июля руководство ООО «Управляющая компания» обратились в УМВД России в Севастополе с заявлением о выявлении мошеннических действий со стороны неизвестных.

Так, в управляющую компанию обратилась пожилая жительница и рассказала, что к ней домой пришли двое мужчин в спецформе и представились представителями организации «Севэнерго». Визитёры рассказали женщине, что в ее квартире распломбирован счётчик. Якобы это вызывает постоянные жалобы со стороны жильцов дома и необходимо произвести его срочную замену стоимостью 3 тысячи рублей. У женщины оказалось наличными 1,5 тысячи рублей, а остальные деньги она отправилась снимать с банковской карты. Вернувшись и отдав деньги «за работу», женщина увидела открытый щит, отсутствие пломбы и заподозрила, что стала жертвой мошенников. Наутро она отправилась в «Севэнергосбыт» для прояснения ситуации. Там, соответственно, пояснили, что данных работ в доме не проводилось. Эти работы не делали и представители УК, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сотрудниками УК на месте было выявлено, что неизвестными лицами на месте предыдущих счётчиков были установлены другие автоматы, смонтированные с нарушением правил техники безопасности.

Выяснилось , что это не единичный случай. Такая же жалоба пришла от жителя дома по адресу пр. Ген. Острякова, 177.

Руководство УК оперативно связалось с ДЧ УМВД. По горячим следам полицейскими были задержаны 4 мужчин, подозреваемых в совершении данного деяния, — отмечают правоохранители.

Департамент городского хозяйства призывает севастопольцев внимательно изучать документы у всех лиц, представляющихся сотрудниками любых коммунальных служб.