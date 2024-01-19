В Севастополе мошенники выманили у пенсионеров около 1,5 млн рублей — курьером аферистов работал житель Уфы

Установлено, что мужчина с целью трудоустройства приехал в Севастополь и некоторое время работал разнорабочим на стройке. В поисках более лёгкого и быстрого заработка он обнаружил в одном из мессенджеров объявление о трудоустройстве в качестве курьера, связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать. По указанию кураторов злоумышленник посетил четырёх жительниц города в возрасте от 70 до 86 лет, которым предварительно позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что якобы их родственники, а именно дочери, внучки или невестки стали виновницами ДТП. Под предлогом освобождения от ответственности телефонные аферисты убедили потерпевших передать прибывшему курьеру крупные суммы наличными. Думая, что помогают своим близким избежать неприятностей, пожилые женщины отдали пособнику мошенников 33 тысячи рублей, 165 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, а в одном из случаев пенсионерка отдала свои валютные накопления – 9 тысяч долларов США. Следуя полученным инструкциям, подозреваемый забирал денежные средства, валюту менял на рубли и перечислял на продиктованные ему счета. За каждый свой визит пособник мошенников получал фиксированное вознаграждение – 25 тысяч рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.