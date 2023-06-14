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В Севастополе мотогруппа экстренного реагирования МЧС оказала помощь женщине, пострадавшей в ДТП

В Севастополе мотогруппа экстренного реагирования МЧС оказала помощь женщине, пострадавшей в ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:49 14.06.2023

14 июня, в 13:56 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о ДТП на Монастырском шоссе. К месту были направлены силы МЧС России: специалисты мотогруппы экстренного реагирования и аварийно-спасательной части чрезвычайного ведомства.

По прибытии подразделения установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один человек пострадал. Спасатели незамедлительно отключили аккумуляторные батареи и приступили к помощи пострадавшей: в кратчайший срок она была передана медикам и с различными травмами доставлена в одно из лечебных учреждений города, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от МЧС привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

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