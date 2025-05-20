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В Севастополе можно получить копию документов из архива организаций, действующих до 2014 года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе можно получить копию документов из архива организаций, действующих до 2014 года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:34 20.05.2025

Севреестр предоставляет копии документов из архива организаций, действующих до 2014 года. Получить документы можно по земельным участкам, оформленным и зарегистрированным до 18 марта 2014 года. Кроме того, документы можно получить по объектам капитального строительства и помещениям, зарегистрированным с 1 января 2013 по 18 марта 2014 года. Это бесплатная государственная услуга, оказывается в течении 15 календарных дней.

Получателем данной услуги могут быть только правообладатели этих объектов, либо их законные представители. Для того, чтобы получить данную услугу, необходимо обратиться в любой офис МФЦ. Также можно воспользоваться электронной приемной на портале Севреестра, или лично обратиться в часы приема, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Севреестра Артема Фадеева.

Также можно получить невостребованные документы — те, которые заявители запрашивали ранее и по каким-то причинам не смогли забрать. На сегодняшний день в архиве Севреестра находится свыше 45 тысяч своевременно не полученных заявителями пакетов документов.

Для того, чтобы получить такие документы, заявителю необходимо обратиться непосредственно в тот офис МФЦ, в который он обращался за получением государственной услуги, написать заявление о выдаче ему невостребованных документов. Эта услуга оказывается в течение пяти рабочих дней и может быть предоставлена также только правообладателю, либо законному представителю, – уточнил руководитель профильного ведомства.

Напомним, Севреестр находится по адресу ул. Демидова, д. 13, (время личного приема понедельник и среда с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 13:00 и 14:00 до 16:00). Обратиться за консультацией по вопросу предоставления копий архивных документов и сведений можно по телефонам 8 (8692) 41-77-80 или 41-77-59.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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