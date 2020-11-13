В Севастополе можно зарегистрировать товарный знак. При помощи Центра «Мой бизнес»

Эксперты отмечают: на сегодняшний день все больше предпринимателей не хотят тратить время на оформление данной услуги и ищут альтернативные способы. Как правило, стоимость услуг по подаче заявки на регистрацию товарного знака — от 20 тысяч рублей, плюс госпошлины.

Чтобы минимизировать все неудобства, связанные с этой сложной процедурой, Центр «Мой Бизнес» предлагает услугу в помощи регистрации товарного знака. Специалисты Центра помогут собрать, оформить и отправить все документы в Роспатент на регистрацию товарного знака. Каждый товарный знак регистрируется в отношении определённых товаров и услуг, распределенных по классам. Всего таких классов на сегодняшний день 45 (34 — товаров и 11 — услуг), они установлены Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков, — говорят в пресс-службе Правительства Севастополя.

От того, в скольких классах будет регистрироваться знак, зависит пошлина за подачу заявки. Как правило, процедура регистрации товарного знака занимает от 8 до 12 месяцев. В данные сроки входит:

а) проведение поиска;

б) подача заявки на товарный знак;

в) экспертиза товарного знака в Роспатенте;

г) выдача свидетельства на товарный знак.

Для того, чтобы получить данную услугу в Центре «Мой бизнес», заинтересованному лицу необходимо:

1. Получить консультацию по данному вопросу в Центре.

2. Определиться с классом товарного знака (от этого будет зависеть пошлина).

3. Заполнить заявление.

4. Составить 3-х сторонний договор об оказании услуг.

5. Оплатить пошлину.

6. Остальные услуги по договору Центр «Мой бизнес» берет на себя, в том числе оплату за предоставления данной услуги.

Обращайтесь в Центр «Мой бизнес» города Севастополя по адресу:

проспект Октябрьской Революции, д. 42Б, корпус 6.

Звоните по номеру горячей линии:

+7(8692)22-92-92.

Вся актуальная информация об услугах Центра на сайте mb92.ru