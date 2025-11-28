В Севастополе мужчина хранил пистолет и патроны. Задержали, уголовное дело возбудили

В отношении подозреваемого территориальным отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

