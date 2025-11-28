Прямо сейчас:
В Севастополе мужчина хранил пистолет и патроны. Задержали, уголовное дело возбудили
фото: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:01 28.11.2025

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району при реализации оперативной информации установили, что местный житель незаконно хранит запрещённые предметы.

В ходе проведённых мероприятий оперативники обнаружили пистолет «Макарова» и восемь патронов калибра 9 мм, после чего при силовой поддержке СОБР «Сокол» Росгвардии задержали 46-летнего хозяина пистолета и боеприпасов. Он пояснил, что запрещенные предметы ранее ему отдал знакомый, а так как он не знал законных способов их утилизации, продолжал хранить Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении подозреваемого территориальным отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

Просмотры: 2 118

С тегами:

