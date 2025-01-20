В Севастополе мужчина, которого пырнул ножом приятель, допил украденную водку, выспался, а потом решил скорую вызвать

Как установили полицейские, 70-летний мужчина познакомился с 54-летним безработным местным жителем и пригласил его пожить у себя. В один из вечеров хозяин квартиры купил себе бутылку крепкого алкоголя и решил распить её в одиночестве. Через некоторое время домой вернулся его приятель, увидел спиртное и решил забрать его себе.
Он выхватил бутылку и направился к выходу из квартиры. Пожилой мужчина не растерялся, догнал своего обидчика и нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший смог покинуть квартиру и скрылся в соседнем дворе, где распил отобранную водку и уснул, а когда проснулся, вызвал скорую помощь, а медики сообщили в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ходе предварительного следствия установлены признаки преступления, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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