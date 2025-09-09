В Севастополе мужчина «на почве политики» обиделся на приятеля и… сжег его автомобиль

Сотрудники СОБР «Сокол» Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю и полицейские задержали подозреваемых в умышленном уничтожении имущества.

По данным МВД, изначально между двумя мужчинами произошел конфликт на политической почве, в ходе которого 38-летний гражданин выстрелил в 42-летнего приятеля из газового пистолета. У последнего возник план мести – вместе со своим 24-летним знакомым он облил Mercedes обидчика бензином, поджег и скрылся. Ущерб составил 1,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Увидев объятый пламенем автомобиль, владелец вызвал пожарных МЧС, но спасти от огня иномарку не удалось. Информация о происшествии была передана в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, выяснилось, что помощник инициатора поджога уже является фигурантом другого уголовного дела за кражу 18 тысяч рублей с чужой банковской карты.

Также полицейские проводят проверку по факту возможного нанесения телесных повреждений во время конфликта. По результатам будет принято процессуальное решение.

источник: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, пресс-служба УМВД России в Севастополе

