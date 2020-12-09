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В Севастополе мужчина поджёг банкомат. Чтобы согреться...
фото: zujen (pixabay.com)

В Севастополе мужчина поджёг банкомат. Чтобы согреться…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:47 09.12.2020

В дежурную часть МВД России по Ленинскому району в Севастополе обратился 55-летний директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении одного из банкоматов.

Сотрудники полиции установили и задержали 29-летнего подозреваемого. Как выяснили стражи порядка, мужчина, находясь в состоянии опьянения поджег на улице банкомат, для того чтобы согреться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

 

В Севастополе мужчина поджёг банкомат. Чтобы согреться...

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