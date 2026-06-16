Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина похитил на рынке мужскую куртку и десять женских купальников. Цель, конечно, была
Новости Республики

В Севастополе мужчина похитил на рынке мужскую куртку и десять женских купальников. Цель, конечно, была

Опубликовал: news-parser в Происшествия 13:00 16.06.2026

Неудачная попытка бесплатно обновить свой гардероб и незаконно заработать закончилась для 44-летнего местного жителя очередным уголовным делом.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина прогуливался по вещевому рынку с целью криминального промысла. В одном из павильонов он присмотрел мужскую куртку и, воспользовавшись отсутствием продавца, а также случайных свидетелей, похитил её. Обновку он не стал прятать, надел на себя и двинулся дальше в поисках легкой наживы.

Вскоре удача ему снова улыбнулась: павильон по продаже женских купальников тоже остался без присмотра беспечного продавца. Здесь похититель взял десять женских купальных комплектов, сложил их в свой рюкзак и ушёл.

Радуясь обновке и предвкушая, как продаст похищенные купальники, он не заметил, что Фортуна отвернулась – его разгуливающего по рынку в украденной куртке заметил продавец обворованного павильона и вызвал полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали «экспроприатора». Все украденные им вещи полицейские изъяли и вернули хозяевам. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Узнайте больше:  Задержан крымчанин, снявший для ВСУ бензовоз в День России

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.