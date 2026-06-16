В Севастополе мужчина похитил на рынке мужскую куртку и десять женских купальников. Цель, конечно, была

Неудачная попытка бесплатно обновить свой гардероб и незаконно заработать закончилась для 44-летнего местного жителя очередным уголовным делом.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина прогуливался по вещевому рынку с целью криминального промысла. В одном из павильонов он присмотрел мужскую куртку и, воспользовавшись отсутствием продавца, а также случайных свидетелей, похитил её. Обновку он не стал прятать, надел на себя и двинулся дальше в поисках легкой наживы.

Вскоре удача ему снова улыбнулась: павильон по продаже женских купальников тоже остался без присмотра беспечного продавца. Здесь похититель взял десять женских купальных комплектов, сложил их в свой рюкзак и ушёл.

Радуясь обновке и предвкушая, как продаст похищенные купальники, он не заметил, что Фортуна отвернулась – его разгуливающего по рынку в украденной куртке заметил продавец обворованного павильона и вызвал полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.