В Севастополе мужчина похитил на рынке мужскую куртку и десять женских купальников. Цель, конечно, была

Неудачная попытка бесплатно обновить свой гардероб и незаконно заработать закончилась для 44-летнего местного жителя очередным уголовным делом.
Находясь в состоянии опьянения, мужчина прогуливался по вещевому рынку с целью криминального промысла. В одном из павильонов он присмотрел мужскую куртку и, воспользовавшись отсутствием продавца, а также случайных свидетелей, похитил её. Обновку он не стал прятать, надел на себя и двинулся дальше в поисках легкой наживы.
Вскоре удача ему снова улыбнулась: павильон по продаже женских купальников тоже остался без присмотра беспечного продавца. Здесь похититель взял десять женских купальных комплектов, сложил их в свой рюкзак и ушёл.
Радуясь обновке и предвкушая, как продаст похищенные купальники, он не заметил, что Фортуна отвернулась – его разгуливающего по рынку в украденной куртке заметил продавец обворованного павильона и вызвал полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали «экспроприатора». Все украденные им вещи полицейские изъяли и вернули хозяевам. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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