В Севастополе мужчина пытался украсть из магазина продукты питания и алкоголь

Установлено, что 12 раз судимый за кражи и грабежи 42-летний севастополец работал на стройке, получал хорошую зарплату и в целом чувствовал себя неплохо, однако криминальное прошлое все же дало о себе знать.
В один из дней, возвращаясь домой, мужчина зашел в супермаркет, чтобы скупиться. Выбор пал на бутылку коньяка, соответствующую закуску в виде печени трески, рыбной пасты и конфет, ну и для полного комплекта он прихватил пару носков и гель для душа. Все бы ничего, но в последний момент злоумышленник решил, что сможет все это «по-старинке» незаметно вынести в карманах куртки. Вот только носки предательски выпали в кассовой зоне, что привлекло внимание охраны, ну а там уже и все остальное обнаружилось.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по Ленинскому району, которые задержали вора. Он во всем сознался и не смог пояснить зачем совершил преступление. «Просто захотелось», — основная версия подозреваемого, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении мужчины за покушение на кражу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
