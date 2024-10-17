В Севастополе мужчина украл электросамокат. Транспорт владельцу вернули, похитителю «светит» суд

Полицейские выяснили, что, выполняя работу курьера, мужчина заметил в подъезде многоэтажки по адресу доставки электрический самокат и у него возник умысел похитить транспорт. В следующий раз он вернулся и, поскольку средство индивидуальной мобильности не было оборудовано противоугонным тросом или сигнализацией, тайно похитил его и скрылся. Обнаружив пропажу, 23-летний потерпевший в тот же день обратился с заявлением в полицию, и опубликовал в популярных городских пабликах запись камер видеонаблюдения. Увидев публикации в телеграм-каналах, похититель испугался и спрятал электросамокат на территории кафе, где он подрабатывал охранником. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали во время его очередной рабочей смены. Задержанный сознался в содеянном и показал, где спрятал украденное СИМ. Сотрудники полиции изъяли и передали двухколёсный транспорт владельцу, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.