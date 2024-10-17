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В Севастополе мужчина украл электросамокат. Транспорт владельцу вернули, похитителю "светит" суд

В Севастополе мужчина украл электросамокат. Транспорт владельцу вернули, похитителю «светит» суд

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:18 17.10.2024

Злоумышленником, который похитил электросамокат, оказался 41-летний разнорабочий, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полицейские выяснили, что, выполняя работу курьера, мужчина заметил в подъезде многоэтажки по адресу доставки электрический самокат и у него возник умысел похитить транспорт. В следующий раз он вернулся и, поскольку средство индивидуальной мобильности не было оборудовано противоугонным тросом или сигнализацией, тайно похитил его и скрылся. Обнаружив пропажу, 23-летний потерпевший в тот же день обратился с заявлением в полицию, и опубликовал в популярных городских пабликах запись камер видеонаблюдения. Увидев публикации в телеграм-каналах, похититель испугался и спрятал электросамокат на территории кафе, где он подрабатывал охранником.  Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали во время его очередной рабочей смены. Задержанный сознался в содеянном и показал, где спрятал украденное СИМ. Сотрудники полиции изъяли и передали двухколёсный транспорт владельцу, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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УМВД России в Севастополе

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